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Bakırköy'de yol verme kavgasında bıçak çekildi

İki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, Bakırköy'de bıçaklı kavgaya dönüştü. Tüm kavga anı, kameraya yansıdı.

DHA | 29.05.2019 - 16:08..
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İstanbul Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halindeki iki sürücü arasında, yol verme tartışması yaşandı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Öfkeli sürücü, uzun süre tartıştığı sürücüyü takip etmeye başladı. Zaman zaman kendi kullandığı aracıyla diğer aracı sıkıştıran sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Bakırköy Atatürk Havalimanı kavşağına gelen sürücüler, araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

Bakırköy'de yol verme kavgasında bıçak çekildi

BIÇAKLA SALDIRI

Bu sırada diğer aracı sıkıştıran aracın sürücüsü eline aldığı bıçakla, diğer sürücüye saldırdı. Kavgayı yoldan geçen diğer sürücüler ayırdı.

Tüm bu yaşananlar, bir başka aracın araç kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de yol verme kavgası İZLE

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