taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bakırköy'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

İHA | 17.03.2019 - 08:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

D-100 Karayolu Ankara istikametinde, seyir halinde olan 34 SD 5290 plakalı otomobil ile 34 BJJ 972 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Otoyolun aynı istikametinde seyreden, biri 34 THL 57 plakalı taksi olmak üzere, toplam 3 araç daha zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza yapan araçların içerisinden çıkan yaralılar, yol kenarına oturarak ambulansın gelmesini bekledi. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıları ambulans gelene kadar vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

67
Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

35
Uzman çavuş, eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

Uzman çavuş, eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

23
İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

6
Manchester United, Federasyon Kupası'nda elendi

Manchester United, Federasyon Kupası'nda elendi

4
Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza

Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza

13
Pentagon'da Çin için casusuk yapan şahsa 15 yıl hapis

Pentagon'da Çin için casusuk yapan şahsa 15 yıl hapis

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir