Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

D-100 Karayolu Ankara istikametinde, seyir halinde olan 34 SD 5290 plakalı otomobil ile 34 BJJ 972 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Otoyolun aynı istikametinde seyreden, biri 34 THL 57 plakalı taksi olmak üzere, toplam 3 araç daha zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza yapan araçların içerisinden çıkan yaralılar, yol kenarına oturarak ambulansın gelmesini bekledi. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıları ambulans gelene kadar vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.