taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6391
Euro
6.3646
Altın
1426.63
Borsa
100200.97
Gram Altın
258.692

Bakırköy'deki feci kazada anne oğul ölümden döndü

Kontrolden çıkan otomobil, plaka takip sistemi direğine ok gibi saplandı. Araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarılırken, 2 kişi yaralındı.

İHA | 03.07.2019 - 08:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Beylikdüzü istikametinden Yenikapı istikametine seyir halinde olan Ahmet Söylemez idaresindeki 34 GV 8068 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Otomobil ardından refüjdeki plaka takip sistemi (PTS) direğine çarparak durabildi.

Kazada, yaralanan sürücü Ahmet Söylemez kendi imkanlarıyla çıkarken, annesi Serpil Söylemez ise araçta sıkıştı.

ANNE VE OĞUL ARAÇLA DİREĞE GİRDİ

Kazanın haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde itfaiye ekipleri, sıkışan anne Söylemez’i kurtarmak için çalışmalara başlarken, sağlık ekipleri ise sürücü Söylemez’i tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.,

Bakırköy'deki feci kazada anne oğul ölümden döndü

ANNESİ 45 DAKİKA ARABADAN ÇIKARILAMADI

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından araçta sıkışan Serpil Söylemez’i kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalenin ardından her iki yaralı da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Temizlik çalışmalarının ardından kaza yapan araç, çekici yardımıyla kaldırılmasıyla, bir süre aksayan trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bakırköy'deki feci kazada anne oğul ölümden döndü

Bakırköy'deki feci kazada anne oğul ölümden döndü

Bakırköy'deki feci kazada anne oğul ölümden döndü

Bakırköy'deki feci kazada anne oğul ölümden döndü

Bakırköy'deki feci kazada anne oğul ölümden döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

216
Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

188
Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

67
Brezilya Copa America'da finalde

Brezilya Copa America'da finalde

18
3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım

3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım

123
Cemil Çiçek'e 'maaşlara zam' polemiği soruldu

Cemil Çiçek'e 'maaşlara zam' polemiği soruldu

41
Diyarbakır'da 5 milyon kök Hint keneviri yakalandı

Diyarbakır'da 5 milyon kök Hint keneviri yakalandı

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir