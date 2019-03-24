Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası

CHP, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Nevruz kutlamalarından provokasyon olabileceği gerekçesiyle seçmenlerini uyarmıştı. Bunun üzerine önlem alan CHP teşkilatları kutlamalara katılmadı.
HDP'DEN CHP VE İP'E SELAM
Ancak Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP, Bakırköy'deki kutlamalarda ortaklarını selamladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'demokrasi güçleri'ne selam gönderdikten sonra terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.
ÖCALAN POSTERLERİ AÇILDI
Öte yandan kutlamalar sırasında terörist başı Öcalan'ın posterleri açıldı.