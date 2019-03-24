Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası

Bugün Büyükada'da vatandaşlar ve turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Ancak faytona binilmesi atların çile çekmesi anlamına geliyor.

Fenerbahçe yönetimi, yüksek maaşlı birçok futbolcuyla yollarını ayıracak ve önümüzdeki dönemde transfer edilecek isimlere yüksek maaş vermeyecek.

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Bakan Varank ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN'ın Sivas'ta bulunan optik üretim tesislerini ziyaret etti. Üretilen ve savunma alanında aktif olarak kullanılan ürünleri inceledi.