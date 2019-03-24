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Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası

Kutlamalarda konuşma yapan Pervin Buldan, terörist başı Öcalan'a özgürlük çağrısını tekrarladı.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 15:31..
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Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası

CHP, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Nevruz kutlamalarından provokasyon olabileceği gerekçesiyle seçmenlerini uyarmıştı. Bunun üzerine önlem alan CHP teşkilatları kutlamalara katılmadı.

Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası

HDP'DEN CHP VE İP'E SELAM

Ancak Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP, Bakırköy'deki kutlamalarda ortaklarını selamladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'demokrasi güçleri'ne selam gönderdikten sonra terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

ÖCALAN POSTERLERİ AÇILDI

Öte yandan kutlamalar sırasında terörist başı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası

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