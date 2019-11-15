Bakırköy'deki 'siyanür' ölümünün detayları ortaya çıktı

Son döneme damga vuran 'siyanür' intiharlarına, bugün bir yenisi daha eklendi.

EKİPLER ACI BİR TABLOYLA KARŞILAŞTI

Sabah erken saatlerde gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Bakırköy'de bir eve girdi ve acı tabloyla karşı karşıya kaldı.

3 KİŞİ SİYANÜRDEN ÖLDÜ

Yapılan incelemelerde 1'i çocuk, 3 kişinin siyanürden öldüğü tespit edildi.

BABA ALTIN TİCARETİ YAPIYORDU, İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ

Konuyla ilgili detaylara ise ilerleyen saatlerde ulaşıldı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada aile babası Bahattin D.'nin altın ticareti yaptığı, iflasın eşiğinde olduğu ve bu nedenle de psikolojinin bozulduğu belirtildi.

BAŞSAVCILIK'TAN İLK AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ölenlerin cesetlerinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan soruşturma esnasında bu aşamada elde edilen tespitler doğrultusunda ikametgahında ölü olarak bulunan A.D.'nin babası ve Z.D.'nin eşi konumunda bulunan B.D.'nin, Kuyumcukent'teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığı ve bir takım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir. Olay yerinde AFAD ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Soruşturma işlemleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir." denildi.

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AİLENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis olayın olduğu sokağı kapatarak binada bulunanları tahliye ederken, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Anne Zeliha D., baba Bahattin D. ve çocuk Ali D.'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"HERHANGİ BİR SIKINTILARI YOKTU"

Mahallede bakkallık yapan Mehmet Çelik, babanın en son dün kendisinden su aldığını belirterek, "Herhangi bir sıkıntıları yoktu. Konuştuk biraz. Duyunca şok geçirdik." dedi.

OTOMOBİLDE İNCELEME

Çelik, babanın Kuyumcukent'te imalat işi yaptığını söyledi. Evde, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri, evin önünde bulunan ve Süleyman D.'ye ait olduğu belirtilen otomobilde de inceleme yaptı.