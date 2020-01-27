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Bakışma kavgası hastanede bitti: 3 yaralı

Samsun’da, iki grup arasında bakışma meselesinden çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.

DHA | 27.01.2020 - 09:07..
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Samsun'un Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde alkollü mekana girmek isteyen H.K. (29), kardeşi E.K. (27) ve yanlarında bulunan Y.B. (29) ile uzman çavuş E.Ş. (28) ve kardeşi G.Ş. (23) arasında bakışma meselesinden tartışma çıktı.

Karşılıklı küfürleşme sonrası kavgaya dönen olayda, E.K. belinden çıkardığı bıçakla kardeşlere saldırdı.

Bakışma kavgası hastanede bitti: 3 yaralı

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN DE YARALANDI

Bu sırada uzman çavuş E.Ş. ve kardeşi G.Ş. her iki bacağından, kavgayı ayırmak isteyen Y.B. de sağ kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, kavgayı ayırarak E.K. ve H.K. kardeşleri etkisiz hale getirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bakışma kavgası hastanede bitti: 3 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Suç aleti bıçağa el koyan polis, E.K. ve H.K. kardeşleri ifadelerini almak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili cinayet bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Bakışma kavgası hastanede bitti: 3 yaralı

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