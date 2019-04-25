Bakkala giderken kanlıları tarafından vuruldu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyünde İnan A., bir yakının düğününe giderken iddiaya göre aralarında husumet bulunan Haydar S. ve Sezer S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu isabet eden saçmalar nedeniyle sağ gözü ve çenesinden yaralanan İnan A., kanlar içinde kaldı. Saldırganlar kaçarken, İnan A. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da silahlı saldırıda yaralanan genç ViDEO

"ÖLDÜREMEDİN BENİ HAYDAR"

Ambulanstan indirilip, Acil Servis'e alınan İnan A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Çek kurban olayım. Ölmedim ayaktayım, paşam. Öldüremediler beni. Öldüremedin beni Haydar.'' dedi.

"KAN DAVASI GÜDÜYORLAR"

Arkasından gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Şengül A. ise oğluna ölmediğini, ayakta olduğunu ve ağlamaması gerektiğini söyledi. Anne Şengül A., oğlunun kan davası sonucu vurulduğunu ileri sürerek, ''Kan davası. Bakkalla giderken kıstırıp ateş etmişler. Oğlum daha 15 yaşında, kan davası güdüyorlar. Oğluma ağlamaktan gözlerimdeki yaşlar kurudu.'' diye konuştu.

Jandarma saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Haydar S. ve Sezer S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.