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Bakkalı gasbeden şebekeyi jandarma yakaladı

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Yolboyu mahallesinin bakkalını silahla basarak kasadaki paraları değerli eşyaları gasbeden 4 kişilik şebeke yakalandı.

İHA | 30.11.2018 - 05:03..
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Dün gece kırsal Yolboyu mahallesine giden A.K.K., E.A., B.Ç. ve E.A. köy bakkalı Mehmet Y.’yi silahla etkisiz hale getirip bakkaldaki paraları ve kıymetli eşyaları alarak köyden kaçtı.

Bakkalı gasbeden şebekeyi jandarma yakaladı

JANDARMA, KAMERALARLA TESPİT ETTİ

Gaspçılar ayrıldıktan sonra durumu güvenlik güçlerine ihbar eden bakkal, zanlıların yakalanmasını istedi. İhbar üzerine hemen çalışmaya başlayan güvenlik güçleri bir yandan zanlıların eşkali üzerinde çalışma yaparken diğer yandan da bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen zanlılar güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bakkalı gasbeden şebekeyi jandarma yakaladı

4 ZANLIDAN 2'Sİ TUTUKLANDI

Öğlen saatlerinde Çine adliyesine getirilen 4 zanlı, Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi. Öğlen saatlerinde girdikleri adliyeden gece yarısı çıkan zanlılardan 2’si tutuklanırken 2 zanlı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bakkalı gasbeden şebekeyi jandarma yakaladı

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