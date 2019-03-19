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Bakkalın ateşe verdiği cips çabucak yandı

Dükkanında satılan cipslerden birini ateşe veren bakkal, "Vallahi istemeyerek satıyorum. Çok pis koku, plastikten daha hızlı yanıyor” dedi.

İHA | 19.03.2019 - 12:01..
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bakkal işletmecisi Bülent Durusoy, sosyal medya hesabından bir cips parçasını ateşe verdiği görüntüleri paylaştı.

Bakkalın ateşe verdiği cips çabucak yandı

Görüntülerde cipsin nasıl yandığını gösteren Durusoy, takipçilerine de “Vallahi istemeyerek satıyorum. Lütfen çocuklarınıza yedirmeyin, siz de yemeyin. Bir tanesinden, ne idüğü belirsiz 1 kaşık yağ çıkıyor. Çok pis koku, plastikten daha hızlı yanıyor. Düşünün mideyi nasıl eritiyor. Neden mi çok arttı hastalıklar? Alın size bir örneği cips.” diye yorum yazarak, cipsin zararlı olduğunu göstermeye çalıştı.

Kayserili bakkal cipsi ateşe verdi İZLE

Durusoy’un takipçileri de videonun altına, "İyiymiş karanlıkta kalırsak mum, soba tutuşturmak içinde çıra görevi yapar." yorumu yaptılar.

"TAMAMEN YASAKLANSIN"

Bülent Durusoy, “Bana o zaman 'satma' diyenler oldu. Sigara, cips, kola sağlığa büyük zarar veriyor ama tek kişinin satmaması bir anlam ifade etmez. Ben bunları satmasam bile her yer market, büfe dolu. Müşteri gider, ileriden alır. Bu tür zararlı abur cuburların tamamen yasaklanması gerekir.” diye konuştu.

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