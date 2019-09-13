Baklavacı kardeşlerin dükkanları kapanıyor

İstanbul'un Pendik ilçesinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler ilk duruşmada tahliye olmuştu.

Akrabaları, dostları ve sevenlerinden oluşan 30-40 kişilik grup, cezaevi çıkışında yanlarında getirdikleri koyunu kesmişti.

Öte yandan kardeşlerin sahibi olduğu Seydioğlu Baklava dükkan tabelaları indirilmişti.

MÜŞTERİ GELMEYİNCE KEPENK KAPATTI

İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca'taki şubesi şimdi de müşteri gelmediği için kepenk kapattı.

"OLAYDAN SONRA MÜŞTERİLERİN ÇEKİLMESİ SIKINTI OLUŞTURDU"

Vatandaşlar ise "Müşteri olmayışından dolayı kapandı. O olaydan sonra müşterilerin çekilmesi sıkıntı oluşturdu. Olan çalışanlara oldu. 3-5 kişi çalışanı vardı. Durum böyle" dedi.

İstanbul'da trafik magandası yol kesip araca zarar verdi