Baklavacı magandalar için 20 yıl hapis isteniyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler, Pendik'te çekildi.

İki maganda sözde yol vermeyen sürücüye, adeta cehennemi yaşattı.

Hem emniyet şeridini kullanan hem de aniden aracın önüne çıkan iki kişi, içerisinde hamile bir kadının bulunduğu aracı tekmeledi, aynasını kırdı.

30 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORLAR

İsimlerinin Hasan Sel ve Hüseyin Sel oldukları sonradan ortaya çıkan bu magandaların, hesap vereceği gün belirlendi. Seydioğlu Baklava’nın sahipleri, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Baklavacı magandalar için 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame ise mahkeme tarafından kabul edildi.

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