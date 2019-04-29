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Bakü'de düzenlenen F1 yarışında zafer Bottas'ın

Azerbaycan Grand Prix'sini, Mercedes'in Fin sürücüsü Bottas kazandı.

AA Özel Haber | 29.04.2019 - 15:59..
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 4. mücadelesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Bottas, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek bu sezon ikinci, kariyerinin beşinci birinciliğini elde etti.

BOTTAS LİDER OLDU

Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, takım arkadaşının 1.5 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise liderin 11.7 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla puanını 87'ye çıkaran Bottas, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Fin sürücüyü, 86 puanla Hamilton ve 52 puanla Vettel izledi. Sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix'si 12 Mayıs'ta yapılacak.

Bakü'de düzenlenen F1 yarışında zafer Bottas'ın

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10 BELLİ OLDU

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

7. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

8. Lando Norris (McLaren-Renault)

9. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)

10. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

Bakü'de düzenlenen F1 yarışında zafer Bottas'ın


PİLOTLAR KLASMANI

1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 87 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 86

3. Sebastian Vettel (Almanya): 52

4. Max Verstappen (Hollanda): 51

5. Charles Leclerc (Monaco): 47

Bakü'de düzenlenen F1 yarışında zafer Bottas'ın

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 173 puan

2. Ferrari: 99

3. Red Bull: 64

4. McLaren: 18

5. Racing Point: 17

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