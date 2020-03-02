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Balat tacizcisine 7 yıl hapis

Bir kadının arkasından yaklaşarak tacizde bulunan ve tutuklu olarak yargılanan Halil P., tutuklamanın cezalandırma aracı değil tedbir niteliğinde olması nedeniyle tahliye edildi.

DHA | 02.03.2020 - 12:19..
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İstanbul Balat'ta Halil P. isimli şahıs, iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını sokak ortasında takip ederek, fiziksel tacizde bulunmuştu.

Yaşanan olay sonrası tutuklanan şüphelinin, 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Bugün, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil P., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Duruşmada sanık Halil P., savunma yaparak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Görüntüdeki kişi ben değilim." dedi.

Sanık avukatı da savunmasında, " Müvekkilim ifade aşamasında suçu baskı içinde kabul etmiştir. Yanlış yönlendirmeyle ifade vermiştir. Müvekkilim ile videodaki kişi aynı kişi değildir. Bu durumun tespiti için bilirkişi raporu talep ediyoruz. Müşteki de sağlıklı teşhis yapmamıştır, atılı suçu kabul etmiyoruz. Sanık 3 aydır tutukludur. Bakmakta olduğu çocukları vardır. Tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Taciz anı güvenlik kamerasında

"ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki S.K. ise sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Ben sanığı net ve kesin olarak teşhis ettim. Olayı gerçekleştiren şahıs bu kişidir, şikayetçiyim." dedi.

"SANIK DOLAYLI İKRARLA SUÇU KABUL ETMİŞTİR"

Müşteki avukatı Neslihan Evci ise, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, davaya katılma taleplerinin olduğunu belirterek, "Sanık dolaylı ikrarla suçu kabul etmiştir. Şikayetçiyiz, yargıtay kararında belirtildiği gibi 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da cezalandırılması gerekmektedir." dedi.

Mahkeme hakimi, sanık avukatının bilirkişi raporu alınması talebini reddederek, davayı karara bağlayacağını söyledi. Sanık Halil P., son sözünün olmadığını belirtti.

Balat tacizcisine 7 yıl hapis

7 YIL HAPİS CEZASI ALDI, TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme hakimi, sanık Halil P.'yi "Cinsel saldırı" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa herhangi bir iyi hal indirimi uygulamazken, davanın karara çıkmış olması, tutuklamanın cezalandırma aracı değil tedbir niteliğinde olması nedeniyle sanık Halil P.'nin tahliye olmasına karar verdi.

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