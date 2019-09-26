Balat'ta hasar gören 3 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

İstanbul'da Fatih Balat Mahallesi'ndeki Esnaf Loncası Caddesi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış 3 tarihi binada deprem sonrası hasar meydana geldi.

İÇİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen belediye ekipleri, deprem sonrası bir kısmı yıkılan binanın kalan kısımlarını tehlike arz etmesi nedeniyle kontrollü bir şekilde yıktı. Yanında bulunan diğer bir bina da önlem amaçlı içindeki vatandaşlar tahliye edilerek yıkıldı.

Zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı VİDEO

BİR GÖREVLİ ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, yıkılan binaların yanında bulunan bir otoparktaki görevlinin, deprem sırasında kulübesinden çıkarak binanın yanından uzaklaştığı enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.