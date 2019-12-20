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Balat'taki tacizci yakalandı

Bir kadının arkasından yaklaşarak önce mastürbasyon yapan ardından da taciz eden sapık, bugün yakayı ele verdi.

DHA | 20.12.2019 - 13:59..
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İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta sonu yaşandı.

TACİZ ETTİ

Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti.

Taciz anı güvenlik kamerasında İZLE

BUGÜN YAKALANDI

S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli H.P., mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli, bugün yakalandı. Gözaltına alınan H.P'nin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

MAĞDURUN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Mağdur S.K.'nın avukatı Burak Evci, "Ulaştığımız bilgilere göre şüpheli Balat'ta bir çatı katında yaşayan eşinden 5 sene önce ayrılmış bir şahıstır. Telefonunda çok sayıda pornografik verilere rastlanmıştır. Şüphelinin sosyal medya hesaplarını da gayri ahlaki amaçla kullandığı anlaşılmaktadır. Emniyet mensuplarının titiz ve özverili takipleri neticesinde şahıs yakalanmıştır. Kendilerine gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kadınlara yönelik bu tarz menfur saldırıları esefle kınıyor ve bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Sürecin takipçisi olup şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız." bilgisini verdi.

KAYDI ÇIKTI

Avukat Evci, şüpheli H.P'nin "kasten yaralama" ve "intihara teşebbüs" suçlarından da poliste kayıtları bulunduğunu belirtti.

Balat'taki tacizci yakalandı

"ARKAMDAN ELİYLE BOYNUMDAN TUTTU"

Mağdur S.K. olay günü Balat Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi olmuştu. S.K. ifadesinde iş yerine gitmekte olduğunu belirterek "Arkamdan gelmekte olan 40-45 yaşlarında 1.70-1.75 boylarında zayıf yapılı, kır saçlı ve kirli sakallı, kahverengi gözlü şahıs arkamdan eliyle boynumdan tutarak beni kendine doğru çevirdi ve dudaklarımdan öptü. Ben hemen çığlık atarak şahsı tekmelemeye başladım ve geldiğim yön olan şahsında beni takip ettiği yön olan Usturumca Sokağı'na çıktım. Orada bulunan vatandaşlar şahsın peşine düştü, fakat bulamadılar. Ardından hemen 155'i arayarak yardım istedim." dediği öğrenildi.

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