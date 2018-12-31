taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2866
Euro
6.0614
Altın
1284.01
Borsa
90517.82
Gram Altın
218.149

Balçova arsa mağdurlarından Noel Baba kıyafetli protesto

"Balçova arsa mağdurları" olarak bilinen arazi sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde "Noel Baba" kıyafetiyle eylem yaptı.

AA | 31.12.2018 - 14:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Balçova arsa mağdurlarından Noel Baba kıyafetli protesto

İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan arazi sahipleri, yıllardır imar haklarını alamadıklarını öne sürdü.

Gruptan bazılarının Noel Baba kıyafeti giymesi dikkati çekti.

Balçova arsa mağdurlarından Noel Baba kıyafetli protesto

NOEL BABALI PROTESTO

"Balçova arsa mağdurları" adına açıklama yapan avukat Mustafa Kemal Turan, ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya yazdıkları mektubu paylaştı.

Balçova arsa mağdurlarından Noel Baba kıyafetli protesto

Hiçbir belediyenin, vatandaşı 45 yıl sene boyunca imar mağduru etmediğini savunan Turan, "Balçova arsa mağdurlarının alamadıkları bu imar haklarının 45 katını ve üstelik de 45 gün içinde verenler kimlerdir? Burada eşitsizlik ve adaletsizlik yok mudur?" diye konuştu.

Balçova arsa mağdurlarından Noel Baba kıyafetli protesto

Turan, açıklamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giderek Leonardo Da Vinci'nin "Son akşam yemeği" isimli eserinin replikasını, Aziz Kocaoğlu'na iletilmek üzere güvenlik görevlilerine teslim etti.

Balçova arsa mağdurlarından Noel Baba kıyafetli protesto

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Balçova arsa mağdurlarından Noel Baba kıyafetli protesto

Arsa mağdurları, geçen günlerde CHP Genel Merkezi önünde çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleriyle eylem yapmıştı.

Balçova arsa mağdurlarından Noel Baba kıyafetli protesto

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

216
2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

130
Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

115
Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

40
İstanbul Müftüsü: Din görevlileri üniversite mezunu olmalı

İstanbul Müftüsü: Din görevlileri üniversite mezunu olmalı

353
İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

211
TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir