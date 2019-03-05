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Baldıran zehri nedir

Baldıran zehri, maydanozgiller familyasından olan ve nemli yerlerde yetişen bazı zehirli bitkilerin ve bu bitkilerden elde edilen zehirin ortak adıdır.

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Antik Yunan'da ünlü filozof Sokrates devlet kuralları ve geleneklerine ters davrandığı için idama mahkum edidi.

Gençlerin aklını çelmekle suçlanan Sokrates, affedilmeyi bile aklından geçirmedi ve baldıran zehrini içerek yaşamına son verdi.

EN ETKİLİ 10 ZEHİR

Baldıran zehri denilince çoğumuzun aklına Sokrates'in idamı akla gelir. Baldıran, bilim insanları tarafından en etkili 10 zehir arasında 6'ıncı sırada bulunuyor.

Baldıran zehri nedir

Sokrates baldıran zehrini içerken

"İÇİYORUM ÖYLEYSE YOKUM"

Ünlü Fransız filozof René Descartes,, "Düşünüyorum, öyleyse varım." sözüyle meşhurdur. Aynı filozof Sokrates için de baldıran otu olan kupası kaldırmış ve "İçiyorum, öyleyse yokum." demiştir.

Baldıran zehri nedir

KÖKÜ DAHA ZEHİRLİDİR

Baldıranın en fazla zehirli olan kısmı ise köküdür. Bir ısırık almak yetişkin ya da daha alt yaşlarda bir insanın ölümüne sebep olabiliyor. Baldıran beyaz renklerde çiçek açar, gölgeli ve rutubetli yerleri sever.

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