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Baldızını öldürüp intihar etti

40 yaşındaki Mehmet Güneş, baldızı Fatma Yıldız'ı tabanca ile vurup öldürdü. Güneş, sonrasında intihar etti.

DHA | 18.03.2019 - 08:15..
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İzmir'in Bornova ilçesinde Fatma Yıldız çocuk parkında otururken, bu sırada yanına eniştesi Mehmet Güneş geldi. Güneş, tabancasını çıkarıp Yıldız'a peş peşe ateş etti.

Baldızını öldürüp intihar etti

PARKIN ORTASINDA CİNAYET

Yıldız, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken; bu kez Mehmet Güneş, tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesleri üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güneş ve Yıldız, gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baldızını öldürüp intihar etti

ENİŞTE VE BALDIZ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan enişte ve baldızı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Yıldız ve Güneş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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