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Balerin Meriç Sümen'in heykeline tecavüz girişimi

İstanbul Maltepe'de sergilenen Meriç Sümen'in heykeline, alkollü bir şahıs tecavüz girişiminde bulundu.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 16:03..
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Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmeler’de bulunan Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen'in heykeline gece geç saatlerde saldırıda bulunuldu.

"ALKOLİK BİRİ TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI"

Görgü tanıkları ise olayı şöyle anlattı: “2 kadın, 4 erkekten oluşan bir grup, heykelin bulunduğu yere geldi, içlerinde alkollü olan bir erkek pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalıştı. Çevredeki esnaflardan birinin müdahalesi sonucu grup kaçtı. Daha sonra tekrar gelerek heykeli devirip kırdılar.”

Balerin Meriç Sümen'in heykeline tecavüz girişimi

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Konuya ilişkin açıklama yapan Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği Başkanı İnci Şenel, herhangi bir güvenlik kamerasının olayı kaydetmediğini ve suçluları tespit edemediklerini ve şikayetçi olamadıklarını anlatarak “Çok üzücü bir olay. Ahlaki değerlerin bu kadar yerle bir olduğunu bir kez daha görmek beni çok şaşırttı. Sözün bittiği yerdeyiz.” diye konuştu.

Balerin Meriç Sümen'in heykeline tecavüz girişimi

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