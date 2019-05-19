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Balığa giden gençler, araçlarını yanarken buldu

Bursa'da Boğazköy Barajı'na araçlarıyla gelen 3 genç, otomobillerinin yandığını görünce şok yaşadı.

İHA | 19.05.2019 - 08:16..
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İnegöl’de iftar sonrası Tayfun B., iki arkadaşıyla birlikte 43 KR 324 plakalı özel otomobiliyle baraja balık tutmak için gitti. Araçtan inen üç genç, baraja yakın bir yerde otomobilli park etti. Bir süre sonra park halindeki araç bilinmeyen bir neden alev aldı.

Balığa giden gençler, araçlarını yanarken buldu

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Alevleri gören gençler söndürmek için uzun uğraş verdilerse de başarılı olmadı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Balığa giden gençler, araçlarını yanarken buldu

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