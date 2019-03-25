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Balığın solungacında uyuşturucu kaçakçılığı

Şehirlerarası giden otobüsün bagajında, palamut balığının içine gizlenmiş 56 gram kokain bulundu.

İHA | 25.03.2019 - 09:11..
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Mersin Otogarı'ndan hareket eden bir yolcu otobüsünü durdurarak rutin kontrollerini gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik detektör köpeğinin yolcu bagajındaki bir kutuya tepki vermesi üzerine detaylı arama yaptı.

Balığın solungacında uyuşturucu kaçakçılığı

BALIK SOLUNGACINA KOKAİN SAKLADILAR

Yapılan aramada, köpük kutu içerisindeki buz kütlelerinin arasında 5 adet palamut balığı olduğunu gören ekipler, balıkları tek tek kontrol etti. Kontrollerde balıklardan birinin solungaçlarının içerisine gizlenmiş 56 gram kokain ele geçirilirken, ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Balığın solungacında uyuşturucu kaçakçılığı ViDEO

Balığın solungacında uyuşturucu kaçakçılığı

DOĞU İLLERİNE GÖNDERİLECEKTİ

Uyuşturucu kaçakçılarının polisten kurtulmak için uyguladığı yöntem, bu kadarına da pes dedirtirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun ise doğu illerine gönderilmek istenildiği öğrenildi.

Balığın solungacında uyuşturucu kaçakçılığı


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