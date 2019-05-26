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Balık avlamak için nehre giren gencin cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, balık avlamak için arkadaşlarıyla Dicle Nehri'ne giren ve akıntıda kaybolan 21 yaşındaki İrfan Kızılırmak'ın cesedi bulundu.

AA | 26.05.2019 - 22:44..
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Arkadaşlarıyla öğle saatlerinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren İrfan Kızılırmak, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Balık avlamak için nehre giren gencin cesedi bulundu

Ayrıca, arama çalışmalarına katılan ve boğulma tehlikesi geçiren gençlerden biri, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Balık avlamak için nehre giren gencin cesedi bulundu

AİLESİ VE YAKINLARI YIKILDI

Olay yerine gelen Kızılırmak'ın babası Hanifi ve annesi Sevim Kızılırmak, sinir krizi geçirdi. Suya girmek isteyen baba Kızılırmak, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Balık avlamak için nehre giren gencin cesedi bulundu

Kızılırmak'ın cesedi, akşam saatlerinde bulunarak Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Balık avlamak için nehre giren gencin cesedi bulundu

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