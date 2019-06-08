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Balık avlarken akıma kapılan adam hayatını kaybetti

Trabzon'da balık avladığı derede oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan Cafer Yıldız, hayatını kaybetti.

DHA | 08.06.2019 - 12:14..
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Cafer Yıldız, balık avlamak için oltasını dereye atmak istedi. Ancak Yıldız'ın salladığı oltanın ucundaki kurşun ağırlık, dere üzerinden geçen elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan Yıldız, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Cafer Yıldız'ın cenazesi, bugün Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

Balık avlarken akıma kapılan adam hayatını kaybetti

Balık avlarken akıma kapılan adam hayatını kaybetti

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