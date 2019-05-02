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Balık bitti salyangoz avı başladı

Balık avlamanın yasak olmasıyla balıkçılar salyangoz avcılığına yöneldi.

AA | 02.05.2019 - 19:07..
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Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, av yasağının ardından salyangoz avcılığına yöneldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların avlanmanın olmadığı dönemde salyangoz avcılığı yaptığını söyledi.

CİDDİ GETİRİSİ VAR

Karakaş, salyangozun yurt dışına ihraç edildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Salyangoz avcılığı balıkçılığın ikinci bir sektörüdür. Ciddi anlamda Akçakoca'da salyangoz avcılığı yapılmakta. Şu anda 2 teknemiz bu dönemlerde salyangoz avcılığı yapıyor. Bu salyangoz Türkiye'de işlendikten sonra Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Türkiye'ye ciddi anlamda getirisi var. Salyangoza rağbet çok. Burada iyi bir salyangoz avcılığı yapıyoruz. Avcılık uzun bir süre devam edecek. Yaz ayında başka avcılık olmadığı için sürekli bu işi yapacağız. Ocak ayına kadar bu iş devam edecek."

Karakaş, salyangozun iyi bir alternatif olduğunu ifade ederek, balıkçıların talepten memnun olduğunu sözlerine ekledi.
Yurt dışına gönderilen salyangozun kilogramı 3 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

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