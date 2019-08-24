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Balık pulu hastalarının ilaç sorunu çözüldü

Balık pulu olarak bilinen hastalık için üretilen ilacın üretimin durması nedeniyle yerli üretim için talimat verildi. İlk ilaçlar eylülde piyasada.

AA | 24.08.2019 - 10:57..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan asitretin etken maddeli ilacın firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık üç aydır piyasada bulunamadığını kaydetti.

Yabancı menşeli üretici firmanın artık bu ilacı üretmeyeceğini, piyasaya vermeyeceğini beyan ettiğini aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik.

MUADİLİ ÜRETİLECEK

İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik.

Balık pulu hastalarının ilaç sorunu çözüldü

EYLÜLDE PİYASADA

Yerli muadil ilaç, eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir.

GENETİK GEÇİŞ...

Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu'da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz."

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