taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Balık tutanlara çarpan minibüs denize uçtu: 6 yaralı

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu.

DHA | 18.08.2019 - 07:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine giden Mehmet Furkan'ın kullandığı 34 M 2066 plakalı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. İlk olarak kaldırıma çıkan minibüs, sahildeki otelin önünde balık tutan Tevfik Ulucan ile Murat Akcan'a çarptı. Ardından savrulan minibüs yaklaşıl 50 metre sürüklendikten sonra denize uçtu.

Balık tutanlara çarpan minibüs denize uçtu: 6 yaralı

ARAÇTAKİLERİ MARİNA ÇALIŞANLARI KURTARDI

Denize uçan minibüsteki Seda E., Hande G., Ahmet A. ve minibüs sürücüsü Mehmet Furkan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstmarina çalışanları kurtardı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan minibüsün balık tutarken çarptığı Tevfik Ulucan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balık tutanlara çarpan minibüs denize uçtu: 6 yaralı

MİNİBÜS GÜN AĞARINCA ÇIKARILACAK

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, denize uçan ve Küçükköy, Gaziosmanpaşa hattında dolmuş olarak çalıştığı öğrenilen minibüsün gün ağarınca çıkarılacağı öğrenildi.

Balık tutanlara çarpan minibüs denize uçtu: 6 yaralı

"YÜZME BİLMİYORUZ KURTARIN DİYE BAĞIRDILAR"

Denize uçan minibüstekileri kurtaran İstmarina çalışanlarından Muhammet Yazıcı yaşananları anlattı. Yazıcı, "Minibüste 4 kişi vardı. Birisi orada tutunuyordu. 3 kişi minibüsün içerisindeydi. Birisini camdan aldık. Tam diğerlerini alırken minibüs dibe battı. Sonra onlar kendi imkânlarıyla yukarı çıktı. Yüzme bilmiyoruz kurtarın bizi dedi. Biz tekrar bota atlayıp, iki bayanı aldık. Herkesi çıkardık. Bize söylenen minibüste 4 kişi olduğuydu. 4 kişiyi de kurtardık" dedi.

Balık tutanlara çarpan minibüs denize uçtu: 6 yaralı

Balık tutanlara çarpan minibüs denize uçtu: 6 yaralı

Balık tutanlara çarpan minibüs denize uçtu: 6 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

84
Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

31
İsrail basını: Hafter'in MOSSAD bağlantısı var

İsrail basını: Hafter'in MOSSAD bağlantısı var

35
Naomi Watts, yeni GOT'un setinde görüntülendi

Naomi Watts, yeni GOT'un setinde görüntülendi

6
Çalımbay: Türkiye'nin en iyi takımlarından birini yendik

Çalımbay: Türkiye'nin en iyi takımlarından birini yendik

7
ABD'li oyuncu 'Easy Rider' Peter Fonda öldü

ABD'li oyuncu 'Easy Rider' Peter Fonda öldü

7
TEM otoyolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı

TEM otoyolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir