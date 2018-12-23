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Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top mermisi buldu

Çanakkale'de balıkçılık yapan Mehmet Taraz, oltayla balık avladığı sahilde, savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi bulunca polise haber verdi.

DHA | 23.12.2018 - 21:44..
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Alaeddin Mahallesi'nde oturan ve 10 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Taraz, bu sabah oltasını alıp, balık tutmak için Çamlık mevkisine gitti. Oltasını denize atan Taraz, sahilde gezinirken 2 top mermisi buldu ve bunları alarak eve döndü. Ardından da durumu polise bildirdi.

İMHA EDİLECEK

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Taraz'ın evinin önüne gelerek, güvenlik amacıyla tedbir aldı. Durum, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanına bildirildi. Bomba uzmanı, Gelibolu'ya gelerek biri işlevini tamamen yitirmiş olan 2 top mermisini alıp, imha etmek üzere götürdü.

Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top mermisi buldu

"SAHİLDE GEZERKEN BULDUM"

Sahilde bulduğu top mermilerini, kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için alıp eve getirdiğini söyleyen balıkçı Mehmet Taraz, "Çamlık'ta balık tutmaya gittim. Sahilde gezerken de bunları buldum. Kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için eve getirdim ve polise teslim ettim" dedi.

Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top mermisi buldu VİDEO

Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top mermisi buldu

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