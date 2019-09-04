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Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi

Av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, balıkta umduğunu bulamadı.

DHA | 04.09.2019 - 19:01..
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1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, palamuttan umduğunu bulamadı. Alternatif arayışa giren balıkçılar da, Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozuna yöneldi.

KİLOSU 3 LİRA

Avladıkları deniz salyangozlarını ihracatçılara kilosunu 3 liradan satmaya başladı. Balıkçı Olcay Yılmaz, 4 gündür Karadeniz’e açıldığını ancak palamut avlayamadığını söyledi.

"KARADENİZ'DE PALAMUT YOK"

Türkiye’de işlenen salyangozların Çin, Güney Kore, Tayland, Japonya ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Yılmaz, "Büyür gırgırlar bol miktarda hamsi tutarak limana geliyor. Hamsi avlayamadığımız için biz de palamut avlayarak geçimimizi sağlıyoruz. 4 gündür Karadeniz’de palamut avlayamadık. Şuan için Karadeniz’de palamut yok. Biz de salyangoz çıkartıyoruz. Karadeniz'de dipten topladığımız salyangozları çuvallara doldurarak limanda alıcılara satıyoruz. Kilosunu 3 liradan satıyoruz. Karadeniz’e palamut çıkıncaya kadar bu şekilde geçimizi sürdüreceğiz." dedi.

Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi

Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi

Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi

Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi

Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi

Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi

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