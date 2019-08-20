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Balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor

Yeni sezona tekne ve ağlarını onararak hazırlanan gırgır ve trol balıkçıları, 'Vira Bismillah' demek için 1 Eylül'e hazırlanıyor.

AA | 20.08.2019 - 06:37..
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Düzce Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, geçen yıl orta seviyede bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor

Karadeniz'de yeni sezon için gözlem yaptıklarını aktaran Karakaş, "Hazırlıkların sonuna doğru geldik. Ağlarımızı ve teknelerimizi hazırladık. Bu sene palamut zayıf gibi görünüyor. Hava şartları kötü gidiyor. Aşırı rüzgar var. Düzgün bir havada denizde ne olduğunu tam tespit edemedik. Barbun balığında ise bir yoğunluk var. İstavrit, mezgit ve hamside yoğunluk var gibi görünüyor." diye konuştu.

Balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor

"Sezonu umutla bekliyoruz"

Karakaş, 1 Eylül'de yeni sezonun başlayacağını dile getirerek, "Balıkçılarımızın yüzde 90'ı ağ ve tekne tamirlerini tamamladı. Sezon bugün başlasa denize inebilecek kadar hazırız. Sezonu umutla bekliyoruz." dedi.

Balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor

Balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor

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