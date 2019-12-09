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Balıkçıların yeni kabusu sapan balığı oldu

Adana'da avlanma sırasında ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, balıkçıları korkuttu.

DHA | 09.12.2019 - 12:12..
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Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte balon balığı popülasyonu azalırken, avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı balıkçıları mağdur etti.

Karataşlı balıkçılar sapan balıklarının ağları parçalamasından şikayetçi olurken, bu balıkların ekonomik olarak zararlı olduğunu da söyledi.

DENİZE GERİ ATIYORLAR

Balıkçı Hakan Kangal, sapan balığı popülasyonunun arttığını söyleyerek, tüccarların bu balığı temizlenmiş halde kilosunu 1.5 TL'den aldıklarını belirtti. Kangal, temizlemesi çok zahmetli olduğu için avladıkları bu balıkları, satmayıp denize attıklarını söyledi.

Balıkçıların yeni kabusu sapan balığı oldu


''BU BALIKLAR YÜZÜNDEN ÇOK AZ BALIK AVLAYABİLDİK''

Sapan balığı yoğunluğu nedeniyle değerli balıkları da avlayamadıklarını belirten Kangal, şunları söyledi: "Bu balığın hiç kıymeti olmadığı için bizi yoruyor. Mesela bugün 4 kişi ava çıktık. Hemen hemen bir ton ağırlığında bu balıktan çıktı. Bu balıklar biraz hacimli olduğu için bütün ağı kaplıyor. Mürekkep balığı, dil balığı için ava çıktık ancak bu balıklar yüzünden çok az balık avlayabildik. Beklentimiz zaten 30 kilo değerli balıktı yani bin lira gelir bekliyorduk, ancak bugünkü kazancımız 150-200 TL. Emek harcayan 4 arkadaşımızın yemek parasını bile çıkaramayacağız."

Balıkçıların yeni kabusu sapan balığı oldu

Balıkçıların yeni kabusu sapan balığı oldu

Balıkçıların yeni kabusu sapan balığı oldu

Balıkçıların yeni kabusu sapan balığı oldu

Balıkçıların yeni kabusu sapan balığı oldu

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