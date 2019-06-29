Balıkesir açıklarında sürüklenen 27 mülteci kurtarıldı

Çanakkale'de bir eğlence mekânından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen şahıs, yaşamını yitirdi.

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Küçük Prens’in hikâyesi ve yazarı hakkında her şey

Antoine de Saint-Exupery’in, çocukluğundan, yaşamından izlerle en çok unutmamak için yazdığı Küçük Prens’i sevmeyen var mı? Antoine’nin doğum günü anısına hadi bugün Küçük Prens konuşalım…