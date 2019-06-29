Balıkesir açıklarında sürüklenen 27 mülteci kurtarıldı

Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli adasına gitmeye çalışırken şişme botun motorunun arızalanması sonucu, 27 düzensiz göçmen denizde sürüklenmeye başladı.
27 KİŞİ KURTARILDI
Olay sonrasında bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurları, 12’si Kuveyt, 12’si Somali, ikisi Erite ve biri Filistin uyruklu 27 kişiyi sürüklendikleri bot ile birlikte kurtardı. Cunda adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı limanına getirilen aralarında 10 çocuk ve 11 kadının da bulunduğu mülteciler Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.