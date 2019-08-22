taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7637
Euro
6.3934
Altın
1496.03
Borsa
94478.63
Gram Altın
277.467

Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor

Balıkesir Edremit'te Akçay-Dalyan arası sazlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

İHA | 22.08.2019 - 15:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor

Edremit'te Dalyan ve Akçay arasında kalan sahil şeridindeki sazlık alanda aniden çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

YERLEŞİM YERLERİNE İLERLEDİ

Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar, alevlere ilk önce kendileri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar, denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi.

Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor

BİRÇOK HAYVAN TELEF OLDU

Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken, araçlarından inen vatandaşlar, itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda, çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.

Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor

Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor VİDEO

KARA YOLU KAPANDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken, Balıkesir’den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun, halen kapalı olduğu öğrenildi.

Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor



Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor

Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor



Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor



Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

476
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

194
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

440
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

51
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

55
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

454
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

299
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir