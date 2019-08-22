Edremit'te Dalyan ve Akçay arasında kalan sahil şeridindeki sazlık alanda aniden çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

YERLEŞİM YERLERİNE İLERLEDİ

Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar, alevlere ilk önce kendileri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar, denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi.

BİRÇOK HAYVAN TELEF OLDU

Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken, araçlarından inen vatandaşlar, itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda, çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.

Balıkesir Edremit sahili alev alev yanıyor VİDEO



KARA YOLU KAPANDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken, Balıkesir’den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun, halen kapalı olduğu öğrenildi.