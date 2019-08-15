İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yazlıkçıların ve tatilcilerin uğrak mekanlarından Balıkesir'in Erdek ilçesi, çöplerle kaplanmış durumda.

KONTEYNERLERDEN DIŞARI TAŞTI

İlçedeki çöplerin toplanmaması nedeniyle konteynerlerin dışına taşan çöpler, hem kötü koku yayıyor hem de sağlık için tehdit oluşturuyor.

Balıkesir Erdek'te çöpler toplanmıyor VİDEO

HALK TEPKİLİ

Öte yandan ilçede yaşayanlar ve tatil için ilçede bulunanlar ise çöplerin toplanmadığı gerekçesiyle CHP'li Erdek Belediyesi'ne tepki gösterdi.