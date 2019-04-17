Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama

Balıkesir merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

17 SAĞLIK ÇALIŞANI YAKALANDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce ihraç edilen ve halen aktif görevde bulunan doktor ve sağlık çalışanı 17 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında yer alan ve halen aktif görevde olan bir doktorun, Adnan Oktar suç örgütünün de üyesi olduğu ileri sürüldü.