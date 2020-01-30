Balıkesir'da kaçak tütün operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bandırma, Edremit ve Ayvalık KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından "tablacı", "tütüncü", "tobacco shop" gibi isimler altında faaliyet gösteren iş yerlerinde arama ve denetimler yapıldı.

10 ŞAHIS HAKKINDA SORUŞTUR SÜRÜYOR

Aramalarda kaçak 4 adet puro, 25 bin 500 adet dolu makaron, 400 adet boş makaron, 275 kg kıyılmış tütün, 45 adet sigara sarma makinesi, 48 bin 000 adet sigara sarma kağıdı, 50 kilogram nargile kömürü ve 13 adet sahte bandrol ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.