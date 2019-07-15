Balıkesir'de 195 ağacı katlettiler

Balıkesir'in Gönen ilçesi Fındıklı Mahallesi Bodur Mezarlığı civarında bulunan ormanlık araziden, hızar seslerinin duyulması üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, orman yolunda ilerlerken 10 plakalı bir araçla karşılaştı.

195 AĞACIN KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kaçak orman emvâli ürünü kestiklerinden şüphelenilen şahıslar, araçlarını bırakarak orman içerisine doğru kaçtı. Bölgede yapılan incelemede 123 adet meşe ve 72 adet kayın ağacının kesilerek sterlik odun haline getirildiği tespit edildi. Gönen-Alaçam Orman İşletme Şefliği ile yapılan görüşmede bölgede izinli orman kesimi olmadığını öğrenen jandarma ekipleri, ele geçirilen kaçak orman emvali ve olay yerinde bulunan 10 plakalı aracı Gönen-Alaçam Orman İşletme Şefliği orman muhafaza memurlarına teslim etti.





YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın şüphelisi S.T. ile beraberinde bulunan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.



