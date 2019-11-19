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Balıkesir'de 3 FETÖ üyesi asker tutuklandı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 19.11.2019 - 14:31..
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında10 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir merkezli 4 ilde, İzmir, Yalova, İstanbul ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

10 KİŞİDEN 9'U YAKALANDI

Operasyonlarda, ankesör/kontörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları değerlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 yüzbaşı, 9 astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli (3 aktif çalışan, 5 görevden uzaklaştırma, 1 ihraç, 1 emekli) şahsın yakalanmasına yönelik 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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