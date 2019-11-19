Balıkesir'de 3 FETÖ üyesi asker tutuklandı

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Ertuğrul Sağlam 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bir süredir boşta olan Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçti. 5 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli teknik adam, "Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim" dedi.