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Balıkesir'de 35 mülteci yakalandı

Ayvalık’ta M.N. isimli organizatör ile 12’si çocuk, 12’si kadın olmak üzere 35 İran ve Afganistan uyruklu mülteci ele geçirildi.

İHA | 05.07.2019 - 12:39..
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Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Şeytan Sofrası mevkii Tek Ev bölgesinde ormanlık alanda yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan M.N. isimli organizatör ile 12’si çocuk, 12’si kadın olmak üzere 35 İran ve Afganistan uyruklu göçmen ele geçirildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yakalan mültecilere, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’nda insani yardımda bulunuldu. M.N. isimli organizatör zanlısı gözaltına alınırken, mülteciler ise sınır dışı edilecek.

Balıkesir'de 35 mülteci yakalandı

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