Balıkesir’de 86 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi Vilayetler kampı ve Tuzla mevkilerindeki kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı.
71'İ AFGAN UYURUKLU
Bölgedeki sazlık alanlarda gerçekleştirilen 2 operasyonda 71'i Afganistan, 15'i İran uyruklu 86 kaçak göçmen ile organizatörler A.H. ve A.R.'yi yakaladı.
Operasyonlarda ayrıca 1 şişme bot ve motor ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderildi.