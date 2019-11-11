taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7743
Euro
6.3732
Altın
1452.04
Borsa
103118.48
Gram Altın
270.045
Bitcoin
50317.76

Balıkesir’de 86 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 86 kaçak göçmen ve 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakayı ele verdi.

DHA | 11.11.2019 - 18:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi Vilayetler kampı ve Tuzla mevkilerindeki kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı.

71'İ AFGAN UYURUKLU

Bölgedeki sazlık alanlarda gerçekleştirilen 2 operasyonda 71'i Afganistan, 15'i İran uyruklu 86 kaçak göçmen ile organizatörler A.H. ve A.R.'yi yakaladı.

Operasyonlarda ayrıca 1 şişme bot ve motor ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderildi.

Balıkesir’de 86 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı -1

Balıkesir’de 86 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı -2

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

608
Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

157
Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi

Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi

194
Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

184
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

220
11 milyon fidan topraklarla buluştu

11 milyon fidan topraklarla buluştu

445
Suriye'de dördüncü kara devriyesi sırasında saldırı

Suriye'de dördüncü kara devriyesi sırasında saldırı

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir