Balıkesir’de 86 kaçak göçmen yakalandı

Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu

Turgutlu ilçesinde, postacı tarafından bulunan peçeli baykuş, koruma altına alındı.

Manisa'da bulunan yaralı baykuş tedavi edilecek

FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden Yeter, mahkemenin 'delil yetersizliği' gerekçesini değiştirmesini istedi.

Arınç'ın damadı Ekrem Yeter beraat kararına itiraz etti

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İBB Meclisi'nde 'o elini indir' tartışması

İBB Meclis Toplantısı'nda yaşanan gergin anlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Partili meclis üyesi tartıştı. O anlarda İmamoğlu da sesini yükseltti.