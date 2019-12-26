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Balıkesir'de anne ve engelli oğlu sobadan zehirlendi

Sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu anne ve engelli oğlu, hayatını kaybetti.

İHA | 26.12.2019 - 18:04..
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Balıkesir’de Alihikmet Paşa Mahallesi, Yamaç Sokak'ta Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46), sobadan çıkan karbonmonoksitten dolayı zehirlendi.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Ev sahiplerine ulaşamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan’a bildirdi. Eve gelen diğer oğlu kapıyı kırarak içeri girdiğinde, acı manzarayla karşılaştı. Annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören Şahan, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Anne ve oğlu soba kurbanı oldu -1

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