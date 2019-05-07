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1 ton uyuşturucu Balıkesir'de gemiyi batırdı

Ayvalık ilçesi açıklarında batan bir teknedeki 1 ton 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

AA | 07.05.2019 - 13:07..
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Maden Adası güney kıyısında şüpheli bir paket gören Ayvalık Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Sahil güvenlik ve jandarma görevlilerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu pakette, vakumlanmış halde 26 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) olduğu anlaşıldı.

Bu olay üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle bölgede gerçekleştirilen keşif uçuşunda, Yellice Adası açıklarında ahşap bir teknenin battığı görüldü. Ayrıca, Yellice ve Kamış adaları bölgelerinde denize yayılmış paketler olduğu tespit edildi.

Bölgede 1 ton 100 kilogram skunk daha bulunarak muhafaza altına alındı.

1 ton uyuşturucu Balıkesir'de gemiyi batırdı

1 ton uyuşturucu Balıkesir'de gemiyi batırdı VİDEO

TEKNE AŞIRI YÜKTEN BATTI

V.Y'ye ait olan bu teknenin, aşırı yükleme nedeniyle su alarak battığı anlaşıldı. Daha sonra tekne sahibi V.Y. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç. gözaltına alındı.

Olaya karıştığı öne sürülen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

1 ton uyuşturucu Balıkesir'de gemiyi batırdı

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