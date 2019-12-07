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Balıkesir'de bir mahallede sokak köpekleri zehirlendi

Balıkesir’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çeşitli yerlere bıraktıkları zehirli yiyeceklerle sokak köpeklerini zehirledi.

İHA | 07.12.2019 - 05:01..
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Balıkesir’in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi’nde, akşam saatlerinde sokakta köpeklerin can çekiştiğini ve ağızlarından köpük geldiğini gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Balıkesir'de bir mahallede sokak köpekleri zehirlendi

MAHALLELİ DURUMA MÜDAHELE ETTİ

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak hayvanlarına zehirli yiyecekler verildiği belirlendi. Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı’ndan yetkililer gelene kadar bazı mahalle sakinleri zehirlenen köpeklere tuzlu su ve çiğ yumurta vererek kusturma yöntemiyle yedikleri zehirli yiyecekleri kusmasını sağladı.

Balıkesir'de bir mahallede sokak köpekleri zehirlendi

9 KÖPEKTEN 3'Ü ÖLDÜ

9 köpeğin verilen zehirli yiyecekleri yemesi sonrası 3’ü hayatını kaybederken, 6 köpeğin Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı’nda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir'de bir mahallede sokak köpekleri zehirlendi

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