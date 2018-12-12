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Balıkesir'de CHP tabanı ittifakı kabul etmedi

CHP'nin ittifak için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ı geri çektiği iddiası partilileri kızdırdı, "Kemal İstifa" sloganları attılar.

İHA | 12.12.2018 - 21:47..
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Balıkesir'de CHP tabanı ittifakı kabul etmedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun anlaşması sonrasında, Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın, adaylıktan çekildiği iddiaları Balıkesir’i karıştırdı.

Balıkesir’de 'Kemal istifa' sloganları VİDEO

"KEMAL İSTİFA"

Akın’ın adaylıktan çekildiği iddiaları üzerine çok sayıda partili İl Başkanlığı önünde toplandı. CHP Gençlik Kollarına mensup birçok üye Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet ederek, Kılıçdaroğlu aleyhine "Kemal istifa" sloganları attılar.

Balıkesir'de CHP tabanı ittifakı kabul etmedi

İL BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan sdayının geri çekileceği iddiaları sonrasında partililere hitap etti. Sarı, "Görüşmelerimiz sürüyor. Bizim yönetimimizin adına bizim Balıkesir'de verecek bir safımız yok. Biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Bu imkan sağlanırsa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlanmaz ise biz yokuz. Ayrıntılar tarafımıza ulaşmadı. Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizin de desteğinizle bu görevi burada noktalarız. Bugün, Balıkesir'de CHP'nin yöneticileri hiçbir zaman boyun eğmedi, diz çökmedi. Hepiniz müsterih olun. Ben bu yolda tek başıma da olsa yürümeye hazırım" dedi.

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