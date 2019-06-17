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Balıkesir'de dereler taştı

Dolu yağışı ve sağanak yağmur ilde hayatı olumsuz etkiledi. Nara Deresi taşarken, Sındırgı ilçe merkezinde de evlerin bodrum kısımlarına su bastı.

İHA | 17.06.2019 - 20:17..
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Simav Karayolu’nda etkili olan dolu ve ardından sağanak yağış yolun aksamasına neden oldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sağanak yağmur sonrasında Sındırgı-Simav karayolu üzerinde bulunan dere taştı. Taşkın sonucu yol sular altında kalırken ulaşım yaklaşık yarım saat boyunca yapılamadı. Karayolunda araçlar suyun geçmesini beklerken uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Sındırgı ilçe merkezinde etkin olan yağmur sonrasında bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmalarında bulundu. Su basan evlerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'de dereler taştı

Balıkesir'de dereler taştı

Balıkesir'de dereler taştı

Balıkesir'de dereler taştı

Balıkesir'de dereler taştı

Balıkesir'de dereler taştı

Balıkesir'de dereler taştı

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