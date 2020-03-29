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Balıkesir'de düğün salonu kumarhaneye dönüştürüldü

Balıkesir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonuna düzenlenen kumar baskınında 16 kişi yakalandı.

İHA | 29.03.2020 - 17:40..
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici süreyle kapatılması üzerine yaptığı denetimlerde Edremit'in Zeytinli Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda kumar oynatılması üzerine yasal işlem başlattı.

16 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, düğün salonuna yapılan baskında, içeride kumar oynayan 16 kişiyi suçüstü yakaladı. Düğün salonu işletmecisi F.A. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adlî işlem başlatıldı.

TOPAM 50 BİN 400 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarma, 16 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan kumar oynamak suçundan bin 225 TL, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesinde yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere iş yeri sahibiyle birlikte 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL idarî para cezası kesti.

Balıkesir'de düğün salonu kumarhaneye dönüştürüldü

Balıkesir'de düğün salonu kumarhaneye dönüştürüldü

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