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Balıkesir'de dur ihtarına uymadı, polis memurunu yaraladı

Huzur operasyonunda “Dur” ihtarına uymayan bir sürücü görevli polis memuruna çarparak yaraladı.

İHA | 25.08.2019 - 13:46..
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Balıkesir Edremit’in İbrahimce Mahallesi’ne huzur operasyonu düzenlendi.

Mahallenin altı girişi ekipler tarafından tutularak mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada alkollü ve ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü kontrol noktasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken görevli polis memuruna çarptı ve 10 metre sürükledi. Motosiklet sürücüsü düştükten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.Balıkesir'de dur ihtarına uymadı, polis memurunu yaraladı

POLİS MEMURUNUN VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Kimliği açıklanmayan polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu ve Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Yapılan aramalarda ve kontrollerde 161 kişiye GBT uygulaması yapıldı. 40 araç sorgulanırken 4 araç trafikten men edildi. Kontrollerde 21 bin 778 lira para cezası kesildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Balıkesir'de dur ihtarına uymadı, polis memurunu yaraladı

Balıkesir'de dur ihtarına uymadı, polis memurunu yaraladı

Balıkesir'de dur ihtarına uymadı, polis memurunu yaraladı

Balıkesir'de dur ihtarına uymadı, polis memurunu yaraladı

Balıkesir'de dur ihtarına uymadı, polis memurunu yaraladı

Balıkesir'de dur ihtarına uymadı, polis memurunu yaraladı

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