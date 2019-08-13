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Balıkesir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga

Meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

DHA | 13.08.2019 - 03:53..
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Balıkesir'de, akşam saatlerinde Ocaklar mevkiinde silahlı kavga  meydana geldi.

Eğlence mekanında görevli Emrah Saltık ve Erdem Turan arasında önceki gece bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Çevredekilerin araya girmesi üzerine Erdem Turan mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde aracıyla mekanın önüne gelen Turan yanında getirdiği pompalı tüfekle kapıda duran Emrah Saltık ve eğlence mekanına rasgele ateş açtı.

5 KİŞİ YARALANDI

Silah sesini duyanların panik yaşadığı saldırının ardından Turan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıda, Emrah Saltık ve mekanda bulunan 3 kişi yaralanırken, sokakta bulunan bir kız çocuğu da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah Saltık ve 3 yaralı Erdek Devlet Hastanesi’ne, ağır yaralanan kız çocuğu ise  Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda fişek ele geçiren polis, saldırganı yakalamak geniş çaplı çalışma başlattı.

Balıkesir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga

Balıkesir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga

Balıkesir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga

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