Balıkesir'de eşi hamile olanlar bu manavı buluyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir manav, Arjantin’den getirdiği yaz mevsimi meyvelerinden eriği kilosunu bin TL’den satışa sunuyor.

HER TÜRLÜ MEYVE BULUNUYOR

Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda; erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor.





''TROPİK MEYVELER SATIYORUZ ''

Mevsim dışı meyve satan Manav Recep Gökgür, “Mevsim meyveleri, mevsim tersi meyveler manavımızda bulunmaktadır. Şu anda mevsim tersi olarak manavımızda şeftali, erik, kayısı, ejder meyvesi, mango, üzüm, kivi, ananas gibi tropik meyveler bulunmaktadır. Şu anda sattığımız erik paketlerinde üçer tane var ve fiyatı 50 TL, ama taze erik. Bu ürün Arjantin’den ithal geliyor ve hastalar için şifa niyetine satılıyor. Manavımızda satılan şeftali de paketlerde ikişer tane var ve fiyatı yine 50 TL. Bu ürünleri satın alan oluyor.'' dedi.





''BU FİYATLAR MEVSİM İÇİN NORMAL''

Eşi hamile olanların bu manavı bulduğunu belirten Recep Gökgür, ''Bu ürünleri Balıkesir’de satan arkadaşlar olmadığı için, diğer arkadaşlar bu tür ürün arayanları bize yönlendiriyor. Onlar sayesinde satıyoruz. Bu ürünleri genelde aş erenler, hastalar tercih ediyor. Şu anda yine tezgahlarımızda bulunan karpuzlar İran’dan ithal geliyor ve kilosunu 10 liradan satıyoruz. Bu fiyatlar mevsim için normaldir.” diye konuştu.

''EN FAZLA 20 LİRADIR DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM''

Eriğin fiyatının bu kadar yüksek olmadığını tahmin ettiğini söyleyen bir müşteri ise eriğin fiyatını en fazla 20 lira olarak düşündüğünü belirterek, "Eriğin bu kadar yüksek fiyatta olduğunu düşünmemiştim. Çok pahalı. Ben en fazla paketini 20 lira olarak düşünmüştüm." diye konuştu.