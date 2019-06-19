Balıkesir'de ev yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi 517. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanların ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Balıkesir’de ev yanını VİDEO



MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Apartmanda yaşayanları kısa sürede tahliye eden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, ardından söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında dairede büyük çaplı maddi hasar oluştu.