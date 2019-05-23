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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik, Balıkesir merkezli yapılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

İHA | 23.05.2019 - 08:37..
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Balıkesir polisi FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yakalanan 23 şüpheliden 2'sini tutuklarken 11 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

10 kişinin ise hakkında soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir merkezli 10 ilde Balıkesir, Ankara, Kütahya, Burdur, Trabzon, Çankırı, İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda da, Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Balıkesir dahil 8 ilde İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Karaman, Bursa ve Van illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken 4 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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